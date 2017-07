Marre de Despacito? Voici 5 tubes à mettre dans sa playlist estivale

MUSIQUE - Si (comme nous) vous n'en pouvez plus d'écouter en boucle "Despacito" et ses nombreuses parodies, sachez qu'il existe d'autres options tout aussi festives qui vont nous faire bouger cet été. Voici notre top 5 des titres à mettre d'urgence dans sa playlist estivale.

1 - "Swalla" de Jason Derulo (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

Carton plein pour l'artiste d'origine haïtienne qui signe son grand retour 2 ans après la sortie de son dernier album "Everything is 4". Avec près de 550 millions de vues sur YouTube, "Swalla" est bien parti pour devenir le tube de l’été. Jason Derullo en featuring avec Nicki Minaj et Ty Dolla $ign, font grimper la température avec un clip haut en couleurs et qui sent bon l’été. Addictif!

2 - "I'm the One" DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Cette belle brochette d'artistes nous a concocté l'un des sons les plus caliente de l'été. Quelque mois après sa sortie, le clip a dépassé les 520 millions de vues sur YouTube. DJ Khaled, Justin Bieber, Lil Wayne, Quavo de Migos et Chance The Rapper dans un même son, c'est l'une des combinaisons gagnantes de l'été.

3 - "Feels" de Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean

Voila un son qui va envahir à coup sûr tous les dancefloors de l'été. Le titre regroupe 4 grands noms de la musique autour d'un titre rythmé et euphorisant. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry et Big Sean se sont ainsi réunis autour de "Feels" avec un clip décalé, dans un univers à la fois coloré et estival. Avec plus de 78 millions de vues, "Feels" nous entraine dans un champ de coquelicots, dans des décors psychédéliques. Le combo parfait pour se déhancher joyeusement sous le soleil.

4 - "Ciao Adios" de Anne-Marie

Encore peu connue du grand public il y a quelque mois, cette ancienne championne de karaté a réussi à se faire une place sur la scène internationale grâce au hit "Rockabye" de Clean Bandit, sur lequel on peut entendre sa voix au côté de Sean Paul. Avec son titre solo "Ciao Adios" tourné à Marrakech, Anne-Marie signe une percée fulgurante grâce à son style musical mi-pop, mi-reggae, son clip frais et, surtout, grâce à sa voix singulière. Le titre a réalisé plus de 63 millions de vues sur Youtube.

5 - "You Don't Know Me" de Jax Jones ft. RAYE

Attention, gros coup de coeur en vue! Le DJ londonien Jax Jones a réussi à se hisser en haut des charts avec un clip adorable et vitaminé qu'on ne se lasse pas de voir. En featuring avec Raye, "You Don't Know me" a enregistré plus de 50 millions de vues. Entre house, pop et hip hop, ce tube rafraîchissant est une pépite de l'été à déguster sans modération.