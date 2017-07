Antibiotiques: Non, vous n'êtes pas obligés de finir la boîte si vous vous sentez mieux

zneb076 via Getty Images

SANTÉ - "Les antibiotiques, c'est pas automatique" et finir la boîte non plus. C'est ce que révèlent des experts britanniques dans une tribune publiée dans la revue médicale BMJ, le 26 juillet dernier.

Le professeur Martin Llewelyn, spécialiste des maladies infectieuses, et neuf autres médecins ou professionnels de santé y affirment qu'on "pourrait conseiller aux patients d'arrêter le traitement quand ils se sentent mieux, en contradiction avec l'avis de l'OMS", l'Organisation mondiale de la santé.

C'est là tout l'enjeu du débat, faut-il arrêter son traitement dès que les symptômes disparaissent? Jusqu'alors, il était conseillé de le poursuivre même après rétablissement pour éviter "l'émergence de bactéries résistantes". Une théorie que le professeur Peter Openshaw, président de la Société britannique d'immunologie, a "toujours trouvée illogique", selon ses propos cités par le Science Media Centre.

Un point de vue partagé par les signataires de la tribune:



"Cette idée n'est soutenue par aucune preuve, et prendre des antibiotiques plus longtemps que nécessaire augmente le risque de résistance"

En effet, une prise d'antibiotiques trop longue risque d'accroître la résistance à ces derniers, les rendant moins efficaces sur notre corps. C'est également ce qui avait été soulevé par une commission d'experts internationaux réunie par le gouvernement britannique en 2014 comme l'explique cet article des Échos. Selon leur rapport, "une augmentation continue de la résistance antibiotique causerait à partir de 2050 la mort de 10 millions de personnes par an" devenant ainsi la première cause de mortalité dans le monde.

Ainsi selon le professeur Peter Openshaw, il est préférable "d'utiliser les antibiotiques uniquement pour faire baisser l'infection bactérienne à un niveau où elle peut être combattue par le système immunitaire du patient". Même s'il souligne la nécessité de suivre le traitement jusqu'au bout pour certaines maladies comme la tuberculose.

De son côté, l'OMS s'est également emparée du dossier et a publié en février dernier une liste de douze familles de bactéries contre lesquelles elle juge "urgent" de développer de nouveaux traitements.

