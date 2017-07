États-Unis: Les sièges de cette attraction se détachent, plusieurs victimes (VIDÉO)

Un jeune homme de 18 ans est décédé, mercredi à Columbus dans l'Ohio aux États-Unis après que son siège ne se soit décroché d'une attraction en marche lors d'une fête foraine.

Cet incident a également fait 7 blessés dont 3 dans un état grave toujours à cause d'un détachement de sièges comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Selon la police, le jeune homme est décédé après avoir été projeté à plus d'une quinzaine de mètres de l'attraction. Les autres ont tous été projetés à une grande vitesse à près de 9 mètres au dessus du sol a affirmé l'Ohio State University Wexner Medical Center, l'hôpital qui a pris en charge les victimes.

Suite à "ce drame" selon ces propres mots, le gouverneur John Kasich a ordonné la fermeture de tous les manèges.

Gov. Kasich's statement on tonight's incident at the Ohio State Fair. pic.twitter.com/PFjfHWMIab

— John Kasich (@JohnKasich) July 27, 2017