Digitalisation des entreprises: CM Consulting varie ses solutions

CM Consulting, expert en système d’information intégré et le partenaire historique du leader mondial des applications de gestion d’entreprise SAP (systems, applications and products), a été élu top SAP business one partner en Afrique francophone de l’année 2016 et pour la deuxième fois consécutive. Cela grâce à sa solution SAP HANA. Une solution digitale adaptée et contribue à la numérisation des entreprises.

La transformation digitale en Algérie, une vrai passion pour Mokhtar BENALI, directeur général adjoint de CM Consulting, qui pour lui "deux tendances qui sont visibles dans le monde du digital : il y a des entreprises qui se transforment par effet de mode et aussi celles qui le font par vision et maturité dans le sens d’anticiper les défis du futur".

Par contre, "l’effet de la crise que l’Algérie vie depuis trois ans a donné raison aux chefs d’entreprises pour prendre les devants se moderniser".

En prenant l’exemple de IMPSA, CM Consulting a accompagné cette entreprise dans son effort de digitalisation avec la mise en place d’une solution B2B qui permet, non pas d’être réactif, mais plutôt proactif. Il s’agit d’une plateforme qui permet de voir tous les arrivages qui sont publiés en instantané et les clients et partenaires ont quasiment 24h/24 pour prendre leurs commandes et voir l’état de suivi de cette commande.

Un parcours honorable

CM Consulting avait démarré en 2003 dans le cadre de l’ANSEJ par les frères BENALI. Depuis leurs débuts, la PME avait signé un contrat de partenariat avec le leader mondial des applications de gestion d’entreprise SAP ( systems, applications and products), ensuite depuis 2007 avec le leader européen de l’édition des logiciels MEDASYS.

Il a réalisé plus de 60 projets réussis et compte actuellement plus de 30 collaborateurs, CM Consulting à fait certifié SAP aux dispositions comptables et fiscales algérienne.



Depuis deux ans, l’expert en système d’information intégré a été élu top SAP business one partner en Afrique francophone de l’année 2016 et pour la deuxième fois consécutive. Cela grâce à sa solution SAP HANA. Une solution digitale adaptée et contribue à la numérisation des entreprises.

Les honneurs sont venus de la part de Fréderic ALRAN, Le directeur général pour l’Afrique francophone de SAP qui a reconnu que "CM Consulting qui a largement mérité ce trophée, malgré les difficultés rencontré dans ses débuts", et d’ajouter que SAP a revu sa stratégie de développement en Afrique francophone depuis 2014 où elle a consacré un plan d’investissement de 100 millions d’euro".

Une bataille digitale sur tous les fronts

Depuis 15 ans dans le monde de l’intégration des solutions ERP, conseil en organisation et gestion d’entreprise. CM Consulting suit tout simplement les évolutions de son environnement. "Et la digitalisation n’est qu’une évolution naturelle", dixit Mokhtar BENALI.

Le constat est clair : "Les métiers structurés et réglementés comme l’industrie pharmaceutique sont les plus enclins aux projets de digitalisation. On peut aussi noter comme secteur clé qui va embrasser facilement ce genre tendance, le e-commerce, grâce à l’amélioration de la qualité de la connectivité et le secteur bancaire qui a beaucoup de retard à rattraper en matière de modernisation des systèmes d’information » a déclaré le premier responsable de CM Consulting.

Des outils collaboratifs à la main

CM Consulting capitalise plus de 15 ans d’expertise dans le domaine de la gestion de la performance d’entreprise, des outils collaboratifs d’analyse du métier et du business intelligence. "Elle travaille à travers sa connaissance au contexte économique et la culture de l’entreprise algérienne dans divers secteurs d’activités, à l’égard de l’industrie, des services, les institutions financières, les services publics, négoces et notamment dans le secteur de la santé".

Par la solution SAP HANA, l’entreprise familiale des systèmes d’informations collabore avec les entreprises dans la mise à niveau de leur système de gestion. Ses partenaires sont de renommés mondiale, à l’image de MEDASYS, CoreSystème, CompuTec, Boyum-It et Maringo.

Dans un contexte particulier où les entreprises algériennes prennent un grand virage "obligatoire" vers la digitalisation de leur service, de nombreuses entreprises se distinguent par leur réussite dans ce domaine et elles réussissent même exporter leur savoir-faire vers l’international. C’est, d’ailleurs, l’objectif de CM Consulting qui prévoit dans les jours à venir d’exporter ses solutions innovantes vers la Tunisie, alors que deux autres projets se créent actuellement à Dubaï.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.