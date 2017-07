Carthage Game Show: Un événement geek qui réunit tous les passionnés de gaming

gilaxia via Getty Images

La culture geek en Tunisie n'est pas des moindres. Développeurs de jeux, gamers, cosplayers et youtubeurs forment ensemble toute une communauté réunie autour d'une seule passion, le gaming.

Carthage Game Show est l'événement geek qui permettra désormais aux Tunisiens de participer à des compétitions internationales.

Organisé par la TGD (Tunisian Game Developers), la TAG (Tunisian Association of Gamers) et Nexus, l'événement Carthage Game Show se tiendra sur 2 jours, les 5 et 6 août à l'UTICA.

5 tournois prendront place durant l'événement. Le tournoi phare, "e-Sports Tunisian Cup ETC 2017", permettra au gagnant de participer au 9ème championnat du monde des sports électroniques "IeSF World Championship 2017 – BUSAN", qui aura lieu en Corée du Sud, du 8 au 12 Novembre.

4 autres tournois seront dédiés aux autres passionnés de gaming et de e-sport.

Tout d'abord, il y a les cosplayers et ils défileront devant un jury dans le cadre du concours "Cosplay Solo", dans sa première édition.

Un autre challenge concerne les youtubeurs cette fois, "Tunisian Youtuber Cup", et ce sont les fans de jeux vidéos qui choisiront leurs youtubeurs préférés parmi 10 youtubeurs, dans le domaine du gaming, sélectionnés par les organisateurs.

Ensuite, place aux développeurs de vidéo avec la compétition "AMV Competition" mais aussi aux développeurs de jeux vidéos en Tunisie et dans la région MENA.

Les gagnants remporteront des trophées qui leurs seront remis lors de la cérémonie Tunisian Game Awards. "Un jury international va choisir les meilleurs projets de l’année 2017 selon les différentes catégories" précisent les organisateurs.

Les tournois seront entrecoupés d'animations musicales mais surtout de conférences, présentées par des figures internationales du gaming.

