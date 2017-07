Les Bénarès font vibrer l'outdoor de l'amphithéâtre de Hammamet sous l'admiration d'un public conquis

Dans une ambiance parfaitement estivale, les festivaliers, assis sur leurs chaises étalées sur la pelouse de l'outdoor de l’amphithéâtre de Hammamet, Bénarès fait son entrée sur scène sous les ovations des spectateurs venus pour la plupart découvrir le groupe.

Le groupe qui est connu pour sa chanson "Bledi" sortie pendant le printemps 2016, représente parfaitement le multiculturalisme musical avec ses membres de nationalités et cultures différentes mais également les genres musicaux très variés adoptés par le groupe. On retrouve ainsi Sana Bakari, la chanteuse du groupe d'origine tunisienne, Brice Bertet, auteur-compositeur et guitariste d'origine française, Kevin Bloquet, le batteur du groupe et Pierre TwoLow qui était absent du concert pour des raisons personnelles.

Des gens de tous genres et de tous âges, avec chacun leurs "mashmoums" à la main, savouraient la musique variée de Bénarès comme le témoigne Mohamed, un festivalier venu découvrir le groupe "J'ai découvert ce groupe sur internet, j'aime surtout leur registre musical varié, la soul, le jazz, le folk, et leur façon d'interpréter que je trouve originale, j'ai aussi adoré le Medley tunisien", témoigne-t-il.

La météo était parfaite pour une soirée qui s'annonçait très bien. L'accès remarquablement facile à la scène témoigne de la proximité qu'entretient Bénarès avec son public, pour le plus grand bonheur des fans.

Le groupe a commencé son show par des chansons de leur propre composition, sous les yeux d'un public au début plus calme et contemplatif que réactif.

Sana, la chanteuse du groupe a enchaîné avec un hommage à sa mère présente parmi le public en lui dédiant une chanson à son nom (Souad).

Un des moments forts de la soirée a été la reprise de la célèbre chanson de Hindi Zahra, "imik si mik", la chanson qui a marqué le début du groupe selon Sana.

L'ambiance a été à son comble quand le groupe a repris un medley tunisien composé principalement de chansons de Hedi Jouini dans un style jazzy à la Bénarès sous les ovations d'un public déchaîné.





La présence remarquable de familles avec leurs enfants de moins de 10 ans a fait le charme du spectacle, et Sana ne s'en est pas privée, elle a invité plusieurs enfants sur scène confirmant ainsi cette complicité si singulière entre Bénarès et son public.

"Je ne connais pas du tout le groupe, j'essayais de trouver quelque chose que j'aimais bien dans mon style de musique, et quand j'ai vu que c'était un groupe tunisien et qui jouait un peu de tout entre jazz, soul ou encore folk, c'est là où j'ai aimé et j'ai amené un peu toute la famille pour les sensibiliser aux nouveaux groupes tunisiens et à un style de musique très agréable. C'était une soirée magnifique" témoigne Narjess, une spectatrice venue elle aussi découvrir Bénarès.

Interrogée sur cette diversité de spectateurs, Sana a affirmé avoir remarqué que de plus en plus d'enfants deviennent fans de leur musique, en relevant la différence remarquable qui existe entre le public français et le public tunisien.

Regardez l'album photo de la soirée.





La scène de l'outdoor de l’amphithéâtre de Hammamet vue de loin, pendant le concert du groupe Bénares au festival international de Hammamet



Une petite fille sur scène chantant une chanson tunisienne avec Sana Bakari, la chanteuse du groupe Bénares

