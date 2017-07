L'enseigne américaine Barneys fête ses 35 ans de collaboration avec le designer tunisien Azzedine Alaïa

Pour marquer sa collaboration de longue date avec le créateur tunisien Azzedine Alaïa, l’enseigne de luxe américaine Barneys a lancé une collection spéciale.

L’union symbolique vient en effet marquer 35 ans de partenariat entre les deux géants du monde de la mode. Un projet également symptomatique d’un engouement toujours plus vif pour le couturier pourtant célèbre pour sa grande discrétion.

La griffe Alaïa a su séduire durablement la chaîne de grands magasins par son style se démarquant nettement de la concurrence du milieu.

"Très peu de designers ont eu une carrière aussi longue et fructueuse chez Barneys qu'Azzedine Alaïae, explique Daniella Vitale, PDG de Barneys New York, dans des propos recueillis par le magazine Fashion Network.

eIl ne s'inscrit pas dans un look ou une tendance. Il est réellement resté fidèle à son esthétique à travers le temps. C'est peut-être la seule collection créateur sur le marché qui est centrée sur des silhouettes incroyablement modernes mais pourtant intemporelles" poursuit Daniella Vitale.

La mini-collection hommage est déjà disponible dans les flagships Barneys de New York et de Beverly Hills et ce jusqu’à la fin du mois d’août prochain. Elle propose plusieurs modèles exclusifs de prêt-à-porter et accessoires.

ALAÏA knit dresses on display at Barney's. By: Tom Sibley #azzedinealaiaofficial#azzedinealaia#barneysnewyork Une publication partagée par Azzedine Alaïa (@azzedinealaiaofficial) le 26 Juil. 2017 à 1h24 PDT

Les vitrines, créées spécialement pour accueillir la collection capsule, puisent dans les archives de l’âge d’or du styliste avec des motifs arabisants et des silhouettes emblématiques de la Maison de couture.

