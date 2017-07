Découvrir des pays à travers des livres? Cette infographie a sélectionné pour vous les livres les plus représentatifs de chaque pays

Le roman retrace la vie d'une femme analphabète, mariée de force à un alcoolique qui la maltraite. S'ajoute à la violence, la pauvreté dont souffre toute la famille. Une figure frappante de femme orientale, maltraitée mais assurant quand même le confort de son mari. Ecrivain marginal, Ali Douagi a vécu entre 1909 et 1949 et écrit notamment un "Périple à travers les bars méditerranéens" en 1935.

En 1969, Béchir Khraïef soulevait dans ce roman la question des terres agricoles comme origine d'une tragédie sociale, dans la mesure où un grand nombre de couches sociales sont exposées à l'exploitation de la féodalité.

C'est une pièce philosophique inspirée du Coran, qui décrit la lutte de l'homme avec le temps. On y suit le réveil de trois personnes après un sommeil qui a duré plus de trois siècles. Se retrouvant dans une époque totalement différente, ils cherchent à s'adapter à cette vie, à nouer des relations avec les autres... 1933, date de la publication de l'oeuvre, était l'époque où la littérature arabe voulait rompre avec le divertissement et s'ouvrir sur les grandes questions existentielles.

C'est l'histoire d'une rébellion contre l'ordre moral et religieux. Abu Huraira est l'héros de l'histoire. Il vit à La Mecque, qui symbolise le respect des liens sociaux et des rituels religieux. Il mène un mode de vie traditionnel dans un monde figé. Des rencontres vont changer complètement sa vie, il se rebelle contre cette société, découvre avec une femme, "Rayhana", les plaisirs de la vie et de la sexualité, non sans réfléchir sur sa destinée.

Dans ce roman épique, Georgy Zaydan (1861–1914) décrit l'émergence de l'Etat fatimide et son expansion en Afrique avec en toile de fond une histoire d'amour. Il traite également de la chute des dirigeants de cet Etat après leur immersion dans la démesure et le despotisme. Le roman offre également une description intéressante des mœurs des berbères d'Afrique et leurs habitudes à l'époque.

Écrit en anglais et traduit dans plus de cinquante langues, ce monument de la littérature libanaise est une méditation philosophique qui a connu une grande popularité mondiale. En 2015, Selma Hayek, actrice et réalisatrice libano-mexicaine l'a adapté en film d'animation. Très inspiré par le poète anglais William Blake, Gibran avait fait sa formation artistique à Paris avec Rodin. Par ailleurs, Gibran Khalil Gibran est un écrivain à scandale. Son livre "Les Esprits Rebelles" sera brûlé en place publique à Beyrouth et considéré comme hérétique par les autorités maronites.

Ce roman est composé de cinq parties. Il retrace le début de la découverte de pétrole et les changements rapides qui ont frappé les villes et villages de la péninsule arabique... Pour certains critiques, Abdelrahmen Mnif est l'écrivain arabe le plus important du XXe siècle.

Le roman dessine la période nationaliste nassérienne, sur fond de torture extrême commise par la police égyptienne sur les étudiants. Le nom du roman est celui d'un café culturel dont la propriétaire est une danseuse à la retraite, refuge précaire de la jeunesse et des intellectuels... Le roman a été adapté au cinéma par Ali Badrakhan, avec Nour Chérif et Souad Hosni en tête d'affiche, dans une adaptation osée, avec des scènes crues de torture et de viols d'étudiants dans les prisons.

Ce roman décrit la vie tragique des femmes divorcées dans une société traditionnelle et conservatrice. Il évoque aussi la problématique des mariages forcés et les souffrances qu'ils engendrent.