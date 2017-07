Trois ans après leur "match" Tinder, ils se rencontrent enfin (et en direct à la télé)

TINDER - Des semaines que l'Amérique attendait leur rencontre... Eux, ce sont Michelle et Josh. En 2014, ils étudaient dans la même fac, à Kent State University, dans l'Ohio. C'est là qu'ils ont "matché" sur Tinder, c'est-à-dire qu'ils se sont plu mutuellement et qu'ils ont pu commencer à échanger... Et c'est peu dire qu'ils l'ont fait de manière singulière.

Pendant près de trois ans, les deux étudiants se sont effectivement livrés à un jeu: celui de mettre de plus en plus de temps à se répondre, trouvant à chaque fois une excuse improbable, comme le montre cette vidéo du HuffPost France en tête d'article. Après cinq mois sans donner de nouvelles, Josh expliquait par exemple "avoir eu des examens à passer" quand sept mois plus tard Michelle répondait qu'elle "sortait tout juste d'une très grosse semaine".

Une vaste blague qui a fait parler sur les réseaux sociaux après que Josh a tweeté une photo de leurs échanges, très largement relayée par les médias américains et les internautes. L'histoire a même fait tant de bruit que Tinder a accepté de leur offrir un séjour en amoureux à Hawaii et que "Good Morning America", l'une des matinales télé les plus regardées du pays a décidé d'organiser leur rencontre. Un premier rendez-vous aussi sympathique que gênants pour les deux jeunes gens.