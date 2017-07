3 ans d'échanges sur internet avant de se rencontrer: Découvrez l'histoire de ce jeune couple américain devenue virale

Quand il s'agit de relations à distance, les avis sont très divisés, encore moins quand les 2 protagonistes se sont connus sur internet et ne se sont jamais rencontrés en vrai.

L'histoire de ce couple est des plus insolites. Josh Avsec et Michelle Arendas, 2 jeunes américains ont fait connaissance sur le célèbre réseau social Tinder. Chose qui pourrait paraître classique et même banale de nos jours, mais le plus étonnant c'est qu'ils ont passé 3 ans à échanger par internet sans se voir une seule fois.

Leur histoire est passée inaperçue jusqu'à la publication par Josh sur Twitter d'une partie de leurs échanges de messages, un Tweet rapidement devenu viral.

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX — Josh Avsec (@Wes_03) 8 juillet 2017

"Hahahaha un jour je vais rencontrer cette fille et ça va être épique. Regardez les dates de nos messages sur Tinder"

L'anecdote a tellement affolé la toile qu'elle a réussi a attirer l'attention de l'équipe de Tinder qui, dans un Tweet, a proposé de leur offrir une première rencontre dans la ville de leur choix.

It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC — Tinder (@Tinder) 10 juillet 2017

"Il est temps que vous vous rencontriez. Vous avez 24 heures pour décider de la ville où vous souhaitez vous voir pour votre première rencontre, et nous nous occupons de tout"

La célèbre émission américaine "Good Morning America" s'est chargé par la suite de la couverture de cet événement pour le moins singulier. Des préparations dans les coulisses jusqu'au moment tant attendu par le couple, tout a été filmé par la chaîne de télévision américaine ABC.

AHEAD ON @GMA: They've talked on Tinder for 3 YEARS - this morning, they meet for the first time ❤️ LIVE ❤️ pic.twitter.com/H3kcsgBbK5 — Good Morning America (@GMA) 25 juillet 2017

"Ils ont discuté sur Tinder pendant 3 ans - ce matin, ils se rencontrent pour la première fois"

Le jeune couple a finalement choisi la ville de Hawaï comme destination.

