Mise en service du tramway de Sidi Bel Abbès

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a procédé mardi à Sidi Bel Abbès à la mise en service du tramway en présence des autorités locales et d’un grand nombre de citoyens.

Au cours de cette cérémonie qui a eu lieu à la place du 1er novembre, au centre-ville de Sidi Bel-Abbès, le ministre a rappelé que la réalisation de ce tramway, ayant nécessité un budget de 28,2 milliards DA, s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Etat visant à améliorer les conditions de déplacement des citoyens par la modernisation des moyens de transport.

"Le tramway est un acquis pour la wilaya de Sidi Bel-Abbès et une réalisation conférant une valeur ajoutée à l’aménagement de la ville et une modernisation de ses moyens de transport", a ajouté le ministre, tout en rappelant que le tracé du tramway prend en considération les sites d’habitation à forte densité de la population et l’implantation des équipements publics.