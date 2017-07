Pour témoigner de leur amour envers leur patrie, huit jeunes tunisiens ont choisi de reprendre la chanson "Ghneya lik" à l'occasion de la fête de la République. Le résultat est bluffant malgré quelques fausses notes. Depuis quelques jours, leur vidéo fait le tour du réseau social Facebook et crée le buzz.

Tous vêtus de rouge et blanc, les filles portant des couronnes de fleurs et les garçons avec le drapeau posé sur l'épaule, ont interprété la chanson "Ghneya lik" sur l'application de karaoké Smule. Une performance incroyable qui a impressionné le public, partageant massivement la vidéo sur les réseaux sociaux.

"Nous sommes un groupe d'amateurs qui avec nos voix avons voulu montrer notre amour envers la Tunisie," a indiqué Ferdaous Barboura, membre du groupe. Même si elle ne figure pas dans le "clip", Ferdaous a toutefois participé à la réalisation de cette reprise. "C'est tout un travail de groupe et des semaines de préparation qui se cachent derrière" a-t-elle souligné. "De Qatar, de l'Italie, d'Allemagne ou de la Tunisie, tout le groupe était motivé et impliqué dans ce projet" a-t-elle répliqué.

Malgré leurs profils différents, ces derniers ont un seul message à transmettre via "Ghneya lik" qui est de montrer leur reconnaissance envers le pays. "Même si nous ne nous sommes jamais rencontrés réellement, nous partageons tous la même passion et le même amour envers notre patrie" a-t-elle ajouté.

Ferdaous a noté que "Ghneya lik" n'est pas sa première expérience de ce genre. Un mois en arrière, la reprise "Al helm Arabi" a fait un carton. Des jeunes de différentes nationalités arabes ont fait part de ce projet. "Nous sommes de cultures différentes, de religions différentes, de voix différentes mais sommes tous unis" a-t-elle expliqué en ajoutant que d'autres projets sont en cours de préparation. Elle a précisé qu'un cocktail de chansons tunisiennes sera bientôt en ligne.

À l'image de "We Are The World", symbole de la chanson militante, "Ghneya lik" a été réalisée par un collectif d'artistes tunisiens dont notamment Bendir Man, Najet Ouniss, Amal Cherif, Fahmi Riahi, Yasser Jradi, Chaima Mahmoud et le slammeur Hatem Karoui.

Avec son air rythmé et ses paroles légères et touchantes à la fois, cette chanson fait l'éloge de la beauté de la Tunisie. Elle évoque, en effet, des souvenirs d'enfance et des gestes simples de la vie, chatouillant le patriotisme des Tunisiens.

