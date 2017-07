Bientôt 5 nouvelles représentations commerciales tunisiennes en Afrique subsaharienne

En marge de l'ouverture de la Conférence des chefs des missions diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui a réaffirmé que le continent africain occupe toujours une place centrale pour la Tunisie et que son ministère s'en occupe particulièrement cette année.

Ainsi selon le chef de la diplomatie tunisienne, cela s'est caractérisé par "l'ouverture de deux ambassades, l'une au Burkina-Faso à l'ouest du continent et l'autre au Kenya à l'est" mais également par des pourparlers avec le ministère du Commerce afin d'ouvrir 5 nouvelles représentations commerciales en Afrique subsaharienne.

Deux représentations commerciales, l'une en République Démocratique du Congo et l'autre au Cameroun sont en phase d'opérationnalisation a-t-il indiqué.

Le fait d'axer sur le renforcement des relations avec l'Afrique se fait dans le but de donner "plus de diversité et un meilleur équilibre à nos relations extérieures et économiques" a-t-il indiqué avant d'ajouter que cela "ouvrira de nouveaux horizons à nos exportations de biens et services" a-t-il noté.

Khemaies Jhinaoui a également affirmé que cela permettra à la Tunisie de mettre en avant ses compétences et ses expériences en matière d'éducation, de santé et d'industries afin de "tisser des liens de coopération et de partenariat avec nos frères africains qui profitera à tous".

