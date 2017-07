EXPOSITION - L'exposition "Face à Picasso" sera libre d'accès jusqu'au 31 juillet, date à laquelle elle prend fin. Accueillie par le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat, elle a été inaugurée le 17 mai dernier.

Ayant rencontré un franc succès, la Fondation nationale des musées a décidé de l'ouvrir désormais gratuitement au public.

La Fondation précise que l'exposition a déjà attiré plus de 32.000 visiteurs. Le MMVI sera toutefois fermé le 30 juillet, à l'occasion de la fête du trône, jour férié.

"Face à Picasso" réunit plus d'une centaine d'œuvres, notamment des tableaux, sculptures, céramiques, photographies, dessins et estampes, issues des collections du Musée national Picasso-Paris. Composée de onze sections, l’exposition se veut un périple chronologique et thématique à travers les œuvres de l'artiste espagnol.

Après Picasso, le musée accueillera à l'automne l'exposition "De Goya à nos jours: regards sur la Collection Banco de España", puis les œuvres de Monet et de Delacroix en 2019 et 2020, ainsi qu'une exposition sur la modernité méditerranéenne.