5 destinations de rêve pour partir sans visa

VOYAGE - Le mois de juillet est bientôt terminé et vous ne savez toujours pas où aller pour les vacances? Pas de panique, le HuffPost Maroc a déniché pour vous 5 destinations sans visa et des hôtels à moins de 2.000 DH la nuit. Ces petits trésors offre l'alternative idéale pour les voyages de dernière minute. Il ne vous restera plus qu'à faire vos bagages!

Brésil

Se balader dans les ruelle de Sao Paolo, siroter des cocktails sous le soleil de Rio, se prélasser sur les plages de Copacabana, prendre des photos au pied de la statue du Christ Rédempteur ou partir à la découverte de la forêt tropicale de Tijuca... Le Brésil fait partie de ces destinations qui font fantasmer les voyageurs.

Où aller? Miramar Hotel by Windsor à Rio de Janeiro.

Pourquoi on y va? Pour son incroyable piscine à débordement et sa situation géographique idéale.

Le prix? À partir de 2.000 DH la chambre double.

Turquie

D'Antalya à Bodrum en passant par Istanbul, la Turquie offre un large choix d'activités, de site historiques et culturels, et dispose des destinations balnéaires des plus prisées.

Où aller? The Marmara Hotel à Antalya

Pourquoi on y va? Situé à 5 minutes en voiture du centre ville, l'hôtel offre un emplacement idéal. Niché sur les célèbres collines de Falez il offre une vue panoramique sur la Méditerranée.

Le prix? À partir de 950 DH la chambre double.

Tunisie

I am falling in love with this place! #Weekendtrip to #Sidibousaid #Tunisia Et opslag delt af Alice Jeong (@alice.balice) den 3. Apr 2015 kl. 10:48 PDT

Avec l'une des plus belles plage de la région, c'est la destination parfaite pour un séjour sous le signe de la détente et du farniente. De Djerba à Sidi Bousaid en passant par Hammamet, le pays offre un large choix d'hôtels aux plages paradisiaque à petits prix.

Où aller? Dar Fatma B&B à Sidi Bou Saïd.

Pourquoi on y va? Pour la quietude qui y règne. Avec ses murs blancs immaculés et sa vue sur l'océan, cette maison d'hôtes est la star des réseaux sociaux.

Le prix? 1.199 DH la nuit

Tanzanie

C'est sans aucun doute l'une des destinations les plus prisées par les amateurs de safari et de nature. Réputé pour ses vastes étendues et ses paysages à couper le souffle, le pays regorge de petits trésors. Alors que vous optiez pour l'option safari dans la steppe ou la savane, détente sur les plages de Zanzibar ou, pourquoi pas, les deux, la Tanzanie offre l'une des experiences les plus incroyables. Zèbres, flamands roses, girafes, gazelles... Immersion dans l'univers fascinant de la savane et relaxation sur les plage de sable fin avec l'océan Indien et ses eaux turquoises en toile de fond. Un programme idyllique.

Où aller? Au Zanzibar Queen Hotel à Matemwe.

Pourquoi on y va? Pour son décor de rêve et son personnel très agréable.

Le prix? À partir de 1.485 DH la nuit.

Indonésie

How @secretagent_wesanderson handles the sun so well. Et opslag delt af Courtyard Bali Seminyak Resort (@courtyardseminyak) den 21. Jul 2017 kl. 1:29 PDT

Avec ses panoramas à couper le souffle, ses montagnes volcaniques et la multitude d’îles qu'elle offre aux visiteurs, l'Indonésie détient une place de choix chez les amoureux de voyage. De la traditionnelle photo avec les tigres, à la balade à dos d'éléphants, c'est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et de découverte. De Djakarta à Bali ou Lombok, l'évasion n'a jamais était autant à portée de main.

Où aller? Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort à Bali

Pourquoi on y va? Pour sa piscine avec coussins flottants, son bar pied dans l'eau et pour sa magnifique plage privée. L'hôtel dispose également d'un spa proposant des massages balinais mémorables.

Le prix? à partir de 1.729 Dh la chambre.