Violences en RDC : L'ONU nomme trois enquêteurs internationaux

NATIONS UNIES - Trois experts internationaux ont été nommés pour mener une enquête sur les violences dans la région du Kasaï (République Démocratique du Congo), en accord avec le gouvernement de Kinshasa, annoncé l'ONU ce mercredi 26 juillet. Les experts seront chargés d'établir les faits sur les allégations de violations des droits de l’Homme et du droit humanitaire international dans cette zone, d'après un communiqué du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme.

Cette région est en proie, depuis des mois à des troubles ayant entraîné la mort de plus de 3.000 personnes et le déplacement d’environ 1,4 million personnes.

La désignation de l’équipe d’experts intervient conformément à ce qui a été établi en juin par le Conseil des droits de l’homme, en vertu d'une résolution dans laquelle il fait part de sa préoccupation face à la "vague de violations et d’abus graves" des droits humains au Kasaï. Le texte fait état notamment de "recrutement d’enfants soldats, de violences sexuelles et basées sur le genre, de destruction de maisons, d’écoles, de lieux de culte et d’infrastructures par des milices locales ainsi que de l’existence de fosses communes".

Les conclusions de l’enquête seront transmises aux autorités judiciaires de la RDC afin de "faire en sorte que tous les auteurs de ces crimes lamentables rendent des comptes", selon le communiqué.

Ces violences avaient débuté en septembre 2016, un mois après la mort du chef traditionnel Kamwina Nsapu, qui avait ouvertement remis en cause l’autorité du gouvernement.

En mars, deux experts onusiens qui enquêtaient sur la situation au Kasaï et sur des fosses communes ont été assassinés. Le procès de leurs assassins présumés s’est ouvert le 5 juin.