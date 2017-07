Espagne: Un Marocain de 22 ans arrêté pour apologie de Daech

TERRORISME - Un Marocain, soupçonné de faire l'apologie de Daech sur les réseaux sociaux, a été arrêté mercredi à Balmaseda, dans la province de Biscaye (nord de l'Espagne), par la Guardia civil espagnole.

La @guardiacivil ha detenido en Vizcaya a un marroquí de 22 años por enaltecimiento del terrorismo de #Daesh a través de las redes sociales. pic.twitter.com/1LF4XTkODH — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 26 juillet 2017

Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, cité par la presse locale, le mis en cause est âgé de 22 ans. Il était en contact avec des combattants de Daech en Syrie, ce qui lui facilitait "l'accès à toutes sortes d'images faisant leur apologie", principalement via Facebook.

L'homme vantait depuis 2013 les dirigeants de l'État islamique et d'autres groupes jihadistes comme Al-Qaïda et le Front Al Nusrah, souligne le ministère. Il a également célébré les attentats commis dernièrement dans différentes villes du monde et commémorait chaque année les attentats du 11 septembre.

Vie en famille

D'autres sources proches de l'enquête, citées par ABC, affirment que l'individu vivait avec ses parents et ses deux soeurs. Ces derniers bénéficieraient de plusieurs prestations sociales en Espagne.

Le père travaillait occasionnellement pour la mairie de Balmaseda. Le jeune homme, lui, étudiait l'administration des affaires à Bilbao.

Depuis le 26 juin 2015, date à laquelle le ministère de l'Intérieur a porté à 4 le niveau d'alerte anti-terroriste, les forces de sécurité espagnoles ont arrêté 184 terroristes djihadistes dans des opérations menées en Espagne et à l'étranger, et 229 depuis le début de 2015.