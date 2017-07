Livres: 5 romans qui ont inspiré vos séries télé favorites

SÉRIES - Dans la vie il n y a pas que les séries... il y a aussi les livres qui les ont inspirées. À l'heure où les shows télévisés prennent parfois le pas sur le cinéma en terme d'histoire, de cinématographie et de performance d'acteurs, le petit écran a également emprunté au grand l'une de ses recettes les plus efficaces: l'adaptation de best-seller.

Si la série adaptée de roman la plus connue en ce moment est la cultissime "Game of Thrones", qui d'ailleurs a dépassé la trame des romans de George RR Martin, cette année, les chaîne câblées et plateformes de streaming se sont adonnés à l'adaptation de best-sellers et autre classiques de la littérature. Voici une liste des séries à succès de l'année à découvrir sur papier plutôt que sur votre écran.

Le Trône de fer, de George RR Martin

À moins d'avoir vécu ces six dernières années sous un rocher, vous n'avez pas pu ignorer l'existence de "Game of Thrones" (Le Trône de fer en VF). Adaptée de la série de livres de l'auteur américain George RR Martin, "Le Trône de fer" est composé pour l'instant de cinq tomes, de quoi alimenter toutes vos soirées d'été. Le sixième tome, quant à lui, tant attendu par les fans, devrait sortir en 2018 (date à prendre avec des pincettes, sachant que les éditeurs de la saga avaient d'abord annoncé une sortie en 2016). Après avoir lu les livres, vous ressentirez une supériorité irrésistible par rapport à vos amis qui ne regardent "que" la série. Vous pourrez également vous vanter en leurs débitant à toute occasion vos théories et corriger leurs prononciation des noms des personnages.



La servante écarlate, de Margaret Atwood

Adaptation de ce qui est sans doute LA série de l'année 2017, ce roman dystopien est un classique de la littérature féministe américaine. Dans un futur proche, la baisse drastique de la population pousse un groupe religieux, ayant pris le contrôle des États-Unis, à exploiter sexuellement les femmes fertiles, nommées les "servantes écarlates".

Un scénario qui fait froid dans le dos et qui a donné lieu à une des séries les plus encensées de l'année. Si le scénario de la série est parfois un peu différent du livre, ce roman est le parfait moyen de découvrir cet univers avant de se plonger dans la première saison. Un roman angoissant sur la place de la femme dans la société, toujours à la merci des plus puissants, des hommes la plupart du temps. Une lecture qui éveillera par la même occasion le ou la féministe qui sommeille en vous.



American Gods, de Neil Gaiman

Plus confidentiel que "La servante écarlate", cette série est un véritable OVNI dans le paysage audiovisuel américain. "American Gods" a été créée par Bryan Fuller, qui a compte dans sa liste des classiques de la télévision US comme la regrettée "Pushing Daisies" et le très gore "Hannibal". Le roman, lui, est paru en 1994, devenant un best-seller. La sortie de la série le propulse plus de vingt ans plus tard en tête des ventes sur internet.

"American Gods" suit les aventures d'Ombre, fraîchement libéré de prison, qui fait la connaissance de Mr Voyageur, un escroc qui n'est en réalité autre que le Dieu nordique Odin. S'en suit une plongée dans le monde parallèle de ces dieux ramenés sur le sol américain par les vagues d'immigrations et leur bataille avec les nouvelles divinités, Media, Techno Boy et Mr Monde, dieu de la globalisation. Les amateurs de fantastiques seront servis.



13 reasons why, de Jay Asher

Si la série de Netflix est une des plus regardées de l'année, elle a aussi attiré son lot de critiques. En effet (spoiler alert!), la séquence mettant en scène en scène le suicide du personnage principal, Hannah, a été vivement pointée du doigt par des parents et des psychanalystes, certains qualifiant même la scène d'un "tutorial suicide". Le livre est beaucoup plus mesuré pour sa part dans sa façon de dépeindre le suicide de la jeune Hannah, tout en gardant les thèmes phares de la séries comme le harcèlement scolaire, le viol ou encore la dépression.



Petits secrets, grands mensonges, de Liane Moriarty

Big Little lies est sans doute le roman de cette liste le plus approprié pour une lecture de plage. Cette version de "Desperate housewives" en moins édulcorée suit le quotidien de trois amies, habitant dans une riche banlieue californienne. Un livre dont la trame tourne autour d'un mystérieux meurtre qui lit ces femmes... Glaçant, même sous le soleil d'été.



