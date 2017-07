La Tunisie classée première destination championne du retard au départ de la France

Le site Airhelp, spécialiste de l'indemnisation des passagers aériens, vient de publier le classement des destinations dont les vols enregistrent le plus de retards (d'au moins 15 minutes), et devinez qui tient la première place pour les vols au départ de la France?

Évidemment c'est la Tunisie, qui serait selon ce classement la destination championne du retard pour les vols au départ de la France, suivie par l'Algérie.

Ci-dessous, le top 10 des destinations les plus en retard au départ de la France: Tunisie Algérie Turquie Sierra Leone Mali Azerbaïdjan Arménie Côte d'ivoire Maroc Quebec

Toutefois, concernant le classement mondial des retards aériens, la Tunisie occupe la 8e place. Ainsi, pour l'hiver 2016-2017, Tunisair, la compagnie nationale, arrive 8e avec un score de 5.15.

Les chiffres publiés par Airhelp révèlent que 72% des vols au départ de Toulouse et à destination de Tunis ont été retardés, 66% de ceux au départ de Lyon et 63% de ceux au départ de Strasbourg également.

Le site aerotunisie s'est penché sur les causes de ces retards. Ils seraient vraisemblablement dus aux grands départs de l'été, qui provoquent des "problèmes opérationnels (disponibilité équipages et avions), problèmes de surcharge du technique, manque de personnel au sol et lenteur pour le handling et l'assistance au sol des avions..." énumère-t-on.

Plusieurs sites de voyage, français, ont également repris l'info, comme routard.com, ou encore alibabuy.com, "Si vous avez pour objectif de partir en vacances à l'étranger et d'arriver à l'heure, on vous déconseille alors de prendre la direction de la Tunisie. Selon le site AirHelp, ce serait la pire destination au niveau des retards d'avions." lit-on sur alibabuy.

