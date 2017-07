Sécurité routière: À Tunis le plus grand nombre d'accidents, à Sfax le plus grand nombre de morts sur les routes

Tunis est le gouvernorat qui enregistre le plus grand nombre d'accidents de la route depuis le début de la campagne "des vacances en sécurité" réalisée par l'Office Nationale de la Sécurité routière et destinée à réduire le nombre d'accidents de la route pendant les vacances d'été.

Ainsi donc entre le 27 mai 2017 et le 20 juillet 2017, il y a eu 101 accidents de la route dans le gouvernorat de Tunis faisant 19 morts et 147 blessés.

Le gouvernorat de Sfax, est quant à lui le plus meurtrier sur les routes. En effet, avec 75 accidents de la route recensés, il y a eu 26 morts et 149 blessés.

Pour leurs parts, les gouvernorats de Tozeur et Kébili sont les gouvernorats qui ont connu le moins d'accidents durant cette période avec respectivement 5 et 6 accidents recensés.

Cependant si à Tozeur, les 5 accidents n'ont causé que 11 blessés, à Kébili les 6 accidents ont tué 12 personnes et blessés 12 autres.

Selon les chiffres de l'Office Nationale de la Sécurité routière, depuis le début de l'année 2017, 655 accidents ont été recensés sur le gouvernorat de Tunis soit plus de 2 fois plus qu'à Ben Arous, deuxième gouvernorat le plus touché par les accidents de la circulation depuis le début de l'année.

Plus de la moitié des accidents sont dus à la traversée de la route (19,9%), au manque d'attention (19,8%) et à la vitesse (17,8%).

