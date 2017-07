"Vikings" dévoile ses premières images tournées au Maroc

SÉRIES - Ce week-end la grand-messe de la pop culture, Comic-Con battait son plein à San Diego (USA). L'occasion pour les grandes chaînes et les studios hollywoodiens de dévoiler les teasers et bandes-annonces de leurs grosses productions.

La série "Vikings", relatant les exploits des célèbres héros nordiques ne déroge pas à la règle. Ses producteurs et acteurs, ont sorti de leur valise la bande-annonce tant attendue de la cinquième saison. Et cette année, les Vikings sont très loin de leur Suède et Norvège natales.

Car si la bande-annonce donne d'abord un avant-goût de la trame de la saison prochaine, elle montre également des images des acteurs au beau milieu du Sahara, dans des scènes tournées, cet automne, au Maroc (à partir de 1:37):

Les Vikings au Sahara

Les légendaires conquérants nordiques seraient arrivé jusqu'en Afrique du Nord comme l'explique Michael Hirst, le créateur de la série: "J'ai toujours su que Bjorn Ironside était allé jusqu'en Méditerranée et s'est retrouvé dans ce qu'est aujourd'hui la Tunisie, au bord du Sahara", explique ce dernier au magazine EW.

"Le plus compliqué est que nous ne pouvions pas reproduire le Sahara dans l'ouest de l'Irlande (où la série est majoritairement tournée, ndlr)", plaisante le producteur.

Le site a également publié une photo du personnage traversant le désert à dos de dromadaire:

L'interprète de Bjorn Ironside, l'acteur canadien Alexander Ludwig, avait partagé en septembre dernier, sur son compte Instagram, des images du tournage ou encore des photos de lui profitant d'une activité locale, le sand boarding:

#morroco Une publication partagée par Alexander Ludwig (@alexanderludwig) le 20 Sept. 2016 à 11h02 PDT

No snow no problem Une publication partagée par Alexander Ludwig (@alexanderludwig) le 26 Sept. 2016 à 1h30 PDT

La cinquième saison de "Vikings" sera sur les écrans américains le 29 novembre 2017.