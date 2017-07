INSOLITE - C'est bien connu, Cara Delevingne a le sens de l'humour. L'actrice et mannequin l'a à nouveau prouvé en postant sur son compte Instagram les photos de John Drops et Emi's Life, deux internautes qui ont parodié ses tenues, dont celle qu'elle portait à l'avant-première londonienne de "Valérian et la cité des mille planètes".

Une caricature grotesque mais surtout comique:

😛 @_emilife Et opslag delt af Cara Delevingne (@caradelevingne) den 25. Jul 2017 kl. 3:45 PDT

🙌🏽 @johndrops Et opslag delt af Cara Delevingne (@caradelevingne) den 25. Jul 2017 kl. 3:36 PDT

L'actrice du film de Luc Besson, "Valérian et la cité des mille planètes", a même posté sur Twitter le lien vers l'Instagram des deux internautes qui n'en sont pas à leur coup d'essai.

Car sur leurs comptes on trouve bon nombre de parodies. Emi's Life se déguise en Rihanna vêtue de sa robe rouge pour la première de "Valerian" à Londres, quand John Drops imite Nicki Minaj qui pose dans son frigo. Ont également droit à leur caricature: Beyoncé et ses jumeaux, Shakira, la miss Italie Clarissa Marchese ou encore Alessandra Ambrosio.

Look: Quando abro a geladeira pra pensar. 👧🏾💅🏼🍛🍛🍛 @nickiminaj | #igualquenemdojohn #nickiminaj Et opslag delt af John Drops, Kimberly (@johndrops) den 19. Jul 2017 kl. 8:41 PDT

Look: Indo na 25 de marco, fazer o enxoval. 💃🏼🌸💅🏼 @beyonce | #igualquenemdojohn #beyonce Et opslag delt af John Drops, Kimberly (@johndrops) den 14. Jul 2017 kl. 11:06 PDT