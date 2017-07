Vous pourrez désormais visiter virtuellement les sites archéologiques, musées et autres espaces culturels grâce à "Google SpecialCollects". C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires culturelles lundi.

En effet, selon un communiqué publié par le ministère, l'État tunisien et le géant Google ont collaboré afin de mettre en place le service "Google SpecialCollects" en Tunisie et ce dans l'objectif de "mieux consolider l’image de la Tunisie en tant que destination culturelle et touristique".

À travers "Google SpecialCollects" insérée dans l'application "Google Street View", c'est "un milliard de personnes à travers le monde" qui effectueront des visites virtuelles dans plus de 30 sites archéologiques, culturels et musées tunisiens indique le communiqué.

L’objectif d'un tel projet selon le ministre des Affaires culturelles Mohamed Zinelabidine est "de montrer la richesse du patrimoine naturel, archéologique et culturel tunisien et de faire connaitre au grand public les sites et les monuments majestueux de la Tunisie: Carthage la cité d’Hannibal ; Utique la première fondation phénicienne ; Kerkouen la ville punique du Cap Bon jadis prospère et célèbre par ses maisons luxueuses ; Dougga réputée par son capitole et son architecture raffinée ; Sbeitla, Thysdrus... Les témoignages de la période islamique apparaissent à travers les villes de Kairouan, de Mahdia et de Sousse qui symbolisent l’âge d’or de la civilisation islamique en Tunisie’’.

Quand à Lino Cattaruzzi, Directeur Général de Google au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il affirme que "les internautes du monde entier pourront maintenant explorer la richesse de l'histoire et de la culture de Tunisie; et ce en parcourant par exemple le superbe amphithéâtre d'El Jem, le Musée national du Bardo ainsi que d'autres sites. L'imagerie aidera les gens et les entreprises à attirer de nouveaux visiteurs vers ce beau pays, maintenant que tout le monde peut visiter virtuellement les lieux avant même d'effectuer un voyage réel".

