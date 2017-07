MUSIQUE - Un air de renouveau souffle, depuis quelques mois, sur le rap marocain. Le temps où Mobydick, Bigg ou encore Muslim dominaient la scène semble désormais révolu. Aujourd'hui, une nouvelle vague de rappeurs marocains a réussi à s'imposer dans le paysage musical marocain. Paroles crues, sons travaillés, clips tournés à l'étranger et clashs à volonté... Tout y est! Voici 7 nouveaux titres de rap marocain à écouter absolument cet été.

1. 7ari - Next Level

Soufiane Elhari, de son vrai nom, n'en est pas à son coup d'essai. Après "L'Oseille", ce jeune rappeur natif de Rabat revient avec "Next Level". Le titre, dévoilé le 30 juin dernier, est une production de Lartiste. Réalisé par Amine Tamzzaourt/Amine Choukah, le clip a déjà dépassé les 2 millions de vues.

2. King Dest "Todo Bien / Hna Bikher" feat. Dizzy Dros

Dizzy Dros a encore frappé. Le rappeur casaoui revient avec du lourd et chante "Todo Bien / Hna Bikher" en featuring avec l'Espagnol King Dest. Le clip tourné à Barcelone n'a rien à envier à ceux du rap US. Dévoilé il y a à peine une semaine, il comptabilise déjà plus de 1,2 million de vues sur Youtube.

3. MADD - 3310

Un hommage au Nokia 3310? MADD du groupe Shayfeen chante, ici, en solo. "Kedaba, tle3ti Kedaba (ndlr, Tu es une menteuse)" déplore le jeune chanteur dans le titre, qui a visiblement des messages à faire passer. Dans le clip réalisé par Hicham Beshri, on retrouve notamment 7liwa et les autres membres de Shayfeen. 1 million de vues au compteur.

4. 7liwa ft. A6Drizzy - Kmi kmi kmi

7liwa continue de surprendre. C'est le troisième clip que le rappeur casablancais dévoile cette année, après Haribo en janvier et Mi amore en mars, il revient avec "Kmi kmi kmi" (ndlr, Fume fume fume) en featuring avec ft. A6Drizzy, premier extrait de sa nouvelle mixtape #SEVEN. Bientôt 2 millions de vues sur YouTube.

5. A6gang Inkonnu - Binga

"Binga", littéralement "argent", est le quatrième extrait de la mixtape Reply, signé Inkonnu du groupe A6Gang. Les trois premiers "Ghaltin", "Tab3ini" et "Alif6Lmdina" valent également le détour.

6. Lbenj - Poke

"Lbenj", mot puisé de la darija marocaine, veut dire littéralement "Anesthésie". Zakaria Bennaji, de son vrai nom, est originaire aussi de Casablanca. Victime d'un accident de moto, il se met à l'écriture pendant sa période de convalescence ou d'"invalidité" comme il le décrit dans sa biographie. Après "T-Max", "Nari Nari" et "Sker", il a dévoilé, en juin dernier, "Poke" et totalise déjà plus d'un million de vues.

7. Mr.Draganov - #CPL ft. Toto

Adnan Mahyou, alias Mr.Draganov, est un rappeur et musicien originaire d'Oujda, dans l'Oriental. Dans ce titre dévoilé le 18 juin dernier, il s'associe à Toto, du collectif ZawaCity. Le clip est, lui, signé Maximus Marcus.