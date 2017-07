Quand Noor s'inspire de J.Lo dans son premier clip "Taxi"

INSOLITE - La star marocaine de danse orientale a dévoilé hier son premier clip, "Taxi". Après quelque apparitions dans des film et en tant qu'animatrice, Noor poursuit son expérience de chanteuse. Presque un an après son premier titre, “#Hashtag”, Noor dévoile pour la première fois un clip pour accompagner son deuxième titre, intitulé "Taxi" et tourné à Marrakech.

Pour le clip de ce nouveau titre, écrit et produit par l’artiste elle-même, on y découvre une Noor blonde, qui se la joue "demoiselle en détresse" sur les routes de Marrakech. Dans un décor coloré, souvent entourée de danseuses, elle enchaîne les tenues, allant de la jupe à frange à la gandoura façon drapeau marocain, se transformant ainsi telle un caméléon (élément central du clip), comme on peut voir dans la vidéo ci-dessous.

Publié lundi 24 juillet sur sa chaîne YouTube officiel, la vidéo suscite déjà de vives critiques. Quelques similitudes laissent ainsi penser que la diva marocaine se serait inspiré de la Bomba latina, dans son clip "Ni Tú Ni Yo". En effet, Noor porte des boucles d'oreilles, un style vestimentaires et des coiffures très similaires à ceux adoptés par J.Lo. Le résultat est cependant loin d'être identique.

#noor #thankyou #my lovely fans pour le post#😘😘✌️💋💥🇲🇦🙏💃🏿 Et opslag delt af Noor. ( جمالك مع نور) (@noortalbi) den 24. Jul 2017 kl. 6:00 PDT

Certaines mises en scène de la danseuse, semble également inspirées des clips de Saad Lamjarred, particulièrement celle où on voit Noor arborant un tarbouche entourée de danseuses aux couleurs flashy, dansant autour d'une voiture, avec pour toile de fond des palmiers. Un clin d'oeil à Lm3allem?