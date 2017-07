People: Où nos stars passent-elles leurs vacances cet été?

PEOPLE - En cette période estivale, les stars aussi s'offrent un petit moment d'évasion, en couple, entre amis ou en famille... L'occasion pour elles de partager des clichés ensoleillés, sous le signe du sport ou du farniente. Du Maroc à Cuba, en passant par l'Égypte, l'Italie et la Tunisie, de quoi rêver. Et peut-être trouver des idées pour sa prochaine destination.

Meryem Zaïmi

L'actrice, qui s'est illustrée grâce à son rôle dans la série "Bnat Lalla Mennana", s'est envolée pour l'Italie pour profiter du soleil de la Isola Bella, une des Îles Borromées, sur le lac Majeur.

Une bonne journée de marche et de découvertes #nature #holidays #summer #paix #ra7tlbal Et opslag delt af MeryemZaïmiOfficiel (@meryemzaimiofficiel) den 7. Jul 2017 kl. 1:57 PDT

#paix #nature 🌞🌊🏊🏻‍♀️🛶🗻🛤 #kanbghikoum Et opslag delt af MeryemZaïmiOfficiel (@meryemzaimiofficiel) den 13. Jul 2017 kl. 6:29 PDT

Zineb Obeid

L'actrice et mannequin de 31 ans a pris la direction de Tamouda Bay pour une escapade en famille. La belle a profité des beaux jours, pour s'offrir un moment de détente en compagnie de son fils. Au programme ? Virée en bateau, pêche et farniente.

Superbe activité en famille le "so fishing" un vrai régal!!! Saad, nous a aidé à pêcher le poisson et nous a préparé une belle assiette avec le sympathique chef cuisinier Hamza 🙂 @sofiteltamudabay 😘✌🏻️ Et opslag delt af Zineb Obeid Officiel (@obeid.zineb) den 13. Jul 2017 kl. 12:03 PDT

Leila Haddioui

Star des réseaux sociaux avec 1,6 million d'abonnés, mannequin, actrice et animatrice, Leila Haddioui s'évade à Agadir pour un moment de détente en famille.

🌞 Et opslag delt af Leilahadioui (@leilahadioui) den 24. Jul 2017 kl. 4:37 PDT

Karima Gouit

La charmante actrice, mannequin et chanteuse de 25 ans, joue la bimbo sous le soleil de Sharm el-Sheikh en Égypte.

Yasmina Olfi, alias Fashion Mintea

La jolie brunette aux 900.000 followers nous a fait rêver, lors de son escapade à Cuba. La jeune femme s'y est rendue pour un projet en cours, mais nous a tout de même transmis un vent frais de ses vacances avec son carnet de voyage coloré et ses clichés avec pour toile de fonds les eaux turquoises des Caraïbes.

Sea, salt and 🍍juices🙌🏼 #IslandLife #FashionMinteaInCuba Et opslag delt af Yasmina Olfi (@fashionmintea) den 18. Jul 2017 kl. 6:41 PDT

Safaa Hbirkou

L'actrice profite du soleil au sud de l'Espagne en compagnie de son mari. Le jeune couple s'est envolé vers l'Andalousie d'où il poste régulièrement des photos de leur escapade en amoureux.

Bonne vacances mes amours ❤️☀️❤️ Et opslag delt af Safae Hbirkou (@hbirkousafae_officiel) den 22. Jul 2017 kl. 6:10 PDT

Samia Akariou

Lors d'un séjour en Italie en compagnie des actrices Meryem Zaïmi et Nora Skali, Samia Akariou se prête à l'aventure en pratiquant la "Via Ferrata", une pratique sportive à mi-chemin entre l'escalade et la randonnée pédestre. L'actrice prouve qu'en plus du talent, elle a également une âme d'aventurière.

La Via Ferrata 👍👍👌👌💪💪mission accomplie 👏👏👏 Défi relevé !!! Et vous ?? Vous l avez deja fait ??? Et opslag delt af Samia Akariou (@samia_akariou) den 24. Jul 2017 kl. 12:44 PDT

Fouad et Najla, alias "Morocco's crazy Family"

Après Agadir, le couple le plus glamour du Maroc et très actif sur Instagram s'est rendu à Hammamet en Tunisie, pour profiter du beau temps en famille. Ce qui n'empêche pas le couple de s'accorder des moments en tête à tête. Décidément, ils ont le don de nous faire rêver ces deux-là!