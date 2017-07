Le président de la République Béji Caid Essebsi a remis à l'ancien chef du gouvernement Habib Essid l’Ordre de la République, plus haute décoration de la Tunisie à l'occasion du 60eme anniversaire de la proclamation de la République.

Selon la présidence de la République, cela vient reconnaitre son travail dans la défense des valeurs républicaines.







Ancien chef du gouvernement entre février 2015 et août 2016, il a été le premier chef du gouvernement issu des premières élections libres et démocratiques en Tunisie.

Pressé par l'initiative du président de la République de former un gouvernement d'union nationale et isolé, il refusera de démissionner et tentera de défendre son bilan face aux députés qui lui retirent sa confiance le 30 juillet. Il gérera les affaires courantes jusqu'à la nomination de Youssef Chahed à sa place.

