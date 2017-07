"Marrakshi Life", le mode d'emploi stylé du "Moroccan way of life"

MODE - Lancée en 2013 par Randall Bachner, un photographe de mode new-yorkais, tombé sous le charme de la ville ocre, "Marrakshi Life" (ML) s'inspire de l'art de vivre marocain combiné à une touche occidentale. Un mariage qui donne naissance à des silhouettes à la fois contemporaines et décontractées, le tout dans le plus grand respect de l'environnement. Fusionnant les techniques de tissage traditionnel à une sensibilité mode pointue, ses modèles sont à la fois intemporels et modernes.

Fabriqués à Marrakech par des artisans locaux, les collections de la marque mettent en lumière la finesse et la subtilité d'un savoir-faire ancestral. Des créations unisexes que la marque qualifie de "Slow-wear", inspirée par l'art de vivre marrakchi. Dans un esprit rappelant la tendance pyjama de jour, les deux collections de la marque, "Desert" et "Marinière", invitent au lâcher-prise. Elles nous plongent dans la douceur de la vie marrakchie. Caftans, combi, chemises ou encore tuniques... ML signe des pièces qui inspirent le farniente, la détente et la sérénité.

"Notre objectif est de promouvoir les traditions et les techniques de tissage artisanal marocain sur le marché international", explique, dans un communiqué, Randall Bachner, fondateur de la marque. Résultat: des looks originaux, décomplexés et décontractés.

"Marrakchi Life" tisse également à la main ses propres étoles dans le respect des traditions et de la confection artisanale marocaine. Avec une équipe de plus de 25 artisans, la marque s'amuse avec les codes et les couleurs créant ainsi un style vestimentaire nouveau à la croisée des chemins entre orient et occident.

"Notre processus commence par créer le tissu, ce qui nous permet d'influencer chaque détail de nos créations en commençant par le fil. Nous ne sommes pas non plus limités aux couleurs disponibles sur le marché, nous créons nos propres nuances en mélangeant des teintes, pour un résultat unique. En résulte une palette précieuse de couleurs et des matières uniques", précise Jessica Valin, manager de la marque.

Une approche mode singulière, qui allie éthique et esthétique à shopper sur boutique en ligne www.marrakshilife.com

spreading marrakshi love ❤️ happy belated valentines day Et opslag delt af Marrakshi (@marrakshi.life) den 14. Feb 2017 kl. 11:51 PST