Maître Gims et Lacrim ont tourné "Ce soir ne sors pas" au Maroc

MUSIQUE - Attendu par les fans des deux rappeurs, le nouveau featuring de Maître Gims et Lacrim, "Ce soir ne sors pas", est sorti ce 24 juillet. Réalisé par Nicolas Noel, le clip a été tourné au Maroc.

Au début du mois, Maître Gims annonçait sur son compte Instagram, "Allô oui c'est moi, je pense que j'ai le tube de l'été". En même temps, il postait un indice: une conversation téléphonique avec le rappeur français d'origine algérienne, Lacrim, sur son tournage du clip "Colonel Carrillo".

Tenez-vous prêts... #LacrimGims @officielacrim Une publication partagée par Maître GIMS (@maitregims) le 4 Juil. 2017 à 9h00 PDT

Après le succès de leur premier featuring, "Petit jaloux", sorti il y a presque deux ans, les deux rappeurs ont voulu de nouveau collaborer. Une nouvelle qui a ravi leurs fans puisque le clip de "Ce soir on ne sors pas" a atteint plus d'un million de vues en 1 jour et se place à la première place des tendances sur YouTube.

Lacrim a retrouvé Maître Gims au Maroc

Le teasing du clip laissait entrevoir désert du Sahara, danseuses orientales, beaux riads ou encore le mot "Police" inscrit en arabe sur des boucliers. Dans le clip, on reconnaît également le décor du palais Namaskar, à Marrakech.

Demain 18H. 🎥🎥 #LacrimGims #CeSoirNeSorsPas @officielacrim ➡️ http://Lacrim.lnk.to/LacrimGims Une publication partagée par Maître GIMS (@maitregims) le 23 Juil. 2017 à 11h34 PDT

Les boîtes "blindées de narcotraficantes", Lacrim "entouré d'gangsters", la mise en scène soignée accompagne ces paroles auxquelles Lacrim nous a habitués, Maître Gims un peu moins. Si les paroles évoquent Paname, le choix du Maroc est sans doute lié au fait que Meugui y a élu résidence avec sa famille. Et où Lacrim a assuré un showcase ce week-end.

Reste à savoir si "Ce soir ne sors pas" sera réellement "le tube de l'été".