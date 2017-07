Flamants roses, la tendance de l'été qui déferle sur Instagram (et dans nos piscines)

PHENOMENE - Autrefois réservée aux enfants, la bouée signe son grand retour et trône fièrement au centre des piscines les plus branchées. On oublie les matelas gonflables en forme de dauphin ou de baleine. Cette fois, la bouée joue la carte de l’originalité en se transformant en tranche de pizza, en ananas, en donut ou encore en glace, pourvu que ce soit format XXL. Le grand favori de l’année et celui qu’on ne risque pas de rater est sans aucun doute la flamant rose et ses variantes, cygne et licorne. Cap sur la tendance la plus gonflée de l’année.

Pourquoi on aime?

Objet repérée aux bras des modeuses à Coachella, aux pools parties les plus en vogue, l’oiseau rose s’invite aussi dans nos piscines pour retomber avec style en enfance. Katy Perry, Bella Hadid, Taylor, Swift, Calvin Harris, Kendal Jenner ou encore Wiz Khalifa pour ne citer qu’eux, ont déjà succombé à cette tendance joyeusement régressive.

Ça vient d’où?

Même s’il y a aujourd’hui plusieurs versions de la célèbre bouée, on doit l’originale à la marque australienne Sunnylife. L’enseigne spécialisées en objets et accessoires outdoor fun et colorés, a réussi le pari de remettre les bouées au goût du jour, et ce depuis fin 2015.

Le hashtag #flamingo se multiplie sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram où la tendance prend son envole avec plus d'1.800.000 occurences. Au Maroc, la tendance débarque aussi: les modèles emblématiques de la marque sont ainsi disponibles chez To Concept Store.

