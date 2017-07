Décès de Kamel-Rezzag Bara, conseiller à la présidence de la République

Le conseiller à la présidence de la République, Kamel-Rezzag Bara, est décédé mardi à l'aube dans une clinique à Alger, a-t-on appris auprès de ses proches.

Spécialiste dans les questions sécuritaires, cet ancien diplomate a occupé plusieurs fonctions et responsabilités au sein des institutions de l'Etat, dont celui de président de l'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH) avant d'être désigné conseiller à la présidence de la République en 2005.

Le défunt intervenait souvent sur les questions liées à la paix, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans des séminaires et conférences sur ces thèmes.

L'enterrement devrait avoir lieu mercredi au cimetière d'El Alia (Alger), selon des membres de la famille du défunt.

