Jennifer Lopez, ultra sexy, a 48 ans et n'a rien à cacher!

La chanteuse Jennifer Lopez était de sortie le week-end dernier pour son 48e anniversaire et nous a prouvé qu'elle n'avait rien perdu de sa sensualité légendaire.

Au bras de son petit ami, le joueur de baseball Alex Rodriguez, la bombe latino-américaine est apparue dans une robe noire pour le moins révélatrice. Ultra courte, ouverture sur le côté et le dos entier, sinon deux petits oiseaux qui cachent en partie les seins... Tout le monde n'a eu d'yeux que pour elle (et ses abdos)!

Happy Birthday to Us!!! #leos 🇩🇴🇵🇷 #305 Une publication partagée par Alex Rodriguez (@arod) le 23 Juil. 2017 à 2h46 PDT

JLo célébrait officiellement son anniversaire lundi. Son copain, lui, jeudi. Il aura 42 ans.

Le couple a aussi été aperçu à d'autres célébrations dimanche et ils étaient tout aussi magnifiques :

Les rumeurs de romance entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez avaient commencé en mars dernier avant qu'elles se confirment peu de temps après.

«Nos enfants s'entendent super bien, nous sommes tous les deux de New York, nous sommes latinos, sommes tous les deux dans la quarantaine, on profite vraiment de la vie, mais c'est vraiment l'un des humains les plus impressionnants et intelligents que je n'ai jamais rencontré», avait-il dit récemment en entrevue avec Extra.

Ok, mariez-vous, vous êtes juste trop mignons!

