ÉTATS-UNIS - Sur Twitter, la guerre entre Donald Trump et J.K. Rowling continue. La romancière, très active sur le réseau social, a pris l'habitude de commenter les publications du président américain -non moins actif- depuis son élection. Comme beaucoup de ses compatriotes, elle s'est notamment insurgée de la future visite officielle du milliardaire en Grande Bretagne.

Ce mardi 25 juillet, J.K. Rowling s'est ouvertement moquée du président américain, suite à un nouveau tweet... étonnant. Donald Trump a, en effet, annoncé sur Twitter, son moyen de communication favori, qu'il était en train de négocier un "un accord commercial majeur avec le Royaume-Uni", tout en tapant sur l'Union européenne au passage.

Working on major Trade Deal with the United Kingdom. Could be very big & exciting. JOBS! The E.U. is very protectionist with the U.S. STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juillet 2017