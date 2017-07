Handball U-21: l'Algérie et la Tunisie en 8es, les Iles Féroé créent la surprise

L’Algérie et la Tunisie se sont qualifiées pour les huitièmes de finale des championnats du monde de handball des moins de 21 ans, alors que les Iles Féroé ont créé la surprise en allant chercher une qualification historique, lundi à l’issue de la 5e et dernière journée du tour préliminaire.

L’Algérie a éprouvé toutes les peines du monde pour venir à bout d’une excellente formation saoudienne qui a produit un jeu égal face aux coéquipiers du gardien Ghodbane, avant de lâcher dans le dernier quart d’heure du match avec deux buts d’écart (23-21).

Grâce à leur troisième place du classement du groupe D (6 pts), les Algériens affronteront en 8es de finale du tournoi mondial la Macédoine, mercredi à la salle Harcha-Hacène (16h15).

Pour le compte du groupe D, l’Argentine a pris le meilleur sur le Maroc (30-14) et composte, elle aussi, son billet pour les 8es de finale, alors que la Croatie (1er, 9 pts) a battu l’Islande (2e, 8 pts) sur le score de 29-26.

En 8es de finale prévues mercredi à la salle Harcha, la Croatie sera opposée à la Russie (20h45), alors que l’Islande affrontera la Tunisie à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (14h00).

Dans le groupe A, la Hongrie s'était imposée devant les Iles Féroé sur le score de 32 à 23 , dans une confrontation pour la 3e place qui a tourné à l'avantage des Hongrois qui compostent leur billet aux huitièmes de finale avec 6 points, en compagnie des Iles Féroé (4e, 4 pts), alors que les Allemands ont pris le meilleur sur la Norvège 32-28.La Corée du Sud et le Chili sont éliminées.

Les huitièmes de finale opposeront mercredi à la Coupole l’Allemagne à la Suède (16h15) et la Hongrie-Slovénie (18h30), alors que les matchs Norvège-Danemark (18h30) et les Iles Féroé-France (14h00) auront lieu à Harcha.

Dans le groupe B, la France s'était imposée devant le Danemark 30 à 22, une quatrième victoire des Français qui terminent leaders du groupe (9 points) en compagnie de la Slovénie (9 pts), mais avec une meilleure différence de buts, alors que le Danemark a composté son billet pour les 8es de finale à la 3e position (6 pts). La Suède (4 pts) est la quatrième équipe qualifiée pour le prochain tour.

De son côté, l'Egypte a pris le meilleur sur le Qatar 30-29. En dépit de cette victoire, l'Egypte (5e, 2 pts) est éliminée, tout comme le Qatar (6e, 0 pt).

De son côté, la Macédoine a battu le Brésil sur le score de 28 à 23 pour le compte du groupe C, un succès qui leur permettraient de se hisse à la 2e place avec 6 points et composte son billet en compagnie de l'Espagne (10 pts, 1er), la Tunisie (3e, 5 pts) et la Russie (4e, 5 pts).

En huitièmes de finale prévues à la Coupole, l’Espagne sera opposée à l’Argentine (20h45) et la Tunisie-Islande (14h00).

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.