"Todo Bien/Hna Bikher", le nouveau featuring de Dizzy Dros cartonne

Le rappeur marocain comptabilise déjà plus d'un million de vues | Capture d'écran YouTube

MUSIQUE - Le rap marocain se porte bien, et Dizzy Dros fait partie de ceux qui le font rayonner. Avec son nouveau clip, sorti le 14 juillet dernier en compagnie de l'espagnol King Dest, le rappeur marocain comptabilise déjà plus d'un million de vues sur YouTube.

"Todo Bien/Hna Bikher", figurera sur le prochain album de King Dest, "Life Of Pacino". Le rappeur marocain glisse quelques punchlines en espagnol mélangées à la darija, et ça marche plutôt bien. "¿Qué pasó hermano? Estoy empezando a hablar como Pablo, Picasso chi tableau - Qu'est ce qui passe mon frére? Je commence à parler comme Pablo, Picasso un tableau".

Dizzy Dros n'avait rien sorti depuis huit mois et son dernier clip, "Sality Wla Ba91", avait, lui aussi, rencontré un certain succès puisqu'il cumule aujourd'hui plus de 8 millions de vues.

Le public marocain a pu le retrouver au festival de Casablanca, au début du mois de juillet.