La chaine Al Araby diffusera un documentaire sur les premières années de règne de Bourguiba inspiré de "La lettre" d'Ahmed Tlili

La chaine de télévision Al Araby Tv diffusera mardi 25 juillet un film documentaire sur les premières années de règne du leader Habib Bourguiba.

Intitulé "Lettre à Bourguiba", le documentaire met en avant la lettre adressée par Ahmed Tlili à Habib Bourguiba en 1966.

Dans cette lettre, Ahmed Tlili, militant et syndicaliste de la première heure et opposant à Bourguiba affirme: "Au seuil de la dixième année d'indépendance et au moment où le peuple tunisien traverse l'une des phases les plus critiques de son histoire, mon devoir me commande d'insister encore une fois auprès de vous pour demander de repenser, sans passion, la politique ou, plus exactement, les méthodes de gouvernement qui ont conduit la Tunisie à une situation si grave aujourd'hui qu'elle risque de devenir, dans un proche avenir sans issue".

Le fils d'Ahmed Tlili se souvient dans ce documentaire d'une des phrases de son père: "La dernière phrase que j'ai entendu d'Ahmed Tlili, mon père, c'est: 'le pays est au bord du gouffre, il faut le sauver quelqu'en soit le prix'".

Celui-ci sera diffusé mardi 25 juillet en marge de la fête de la République tunisienne sur la chaine Al Araby Tv à 15 heures, heure de Tunis.

