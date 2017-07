AL HOCEIMA - Le ministre de la Santé, Houcine El Ouardi, a indiqué, hier lundi 24 juillet, à Al Hoceima, que six nouveaux centres de santé sont en cours de construction tandis que 28 autres font l'objet de réhabilitation et d'équipement au niveau de la province, pour un montant de 65,1 MDH.

L'ensemble de ces centres, qui font partie du programme de développement spatial "Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit", seront achevés vers la fin de l’année ou au cours du premier trimestre de 2018 au plus tard, a précisé le ministre de la Santé. Une déclaration faite à l'occasion de sa visite de terrain, pour s'informer des réalisations et de l’état d’avancement des projets visant à renforcer et à diversifier l’offre de soins au niveau de la province d'Al Hoceima, pour une enveloppe budgétaire globale de plus de 500 MDH.

Dans ce contexte, le ministre, accompagné du gouverneur de la province, a visité le centre régional d'oncologie d’Al Hoceïma qui vient d’être doté d’équipements biomédicaux modernes, pour un coût global de 15 MDH dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et le Conseil régional de Tanger-Tétouan- Al Hoceima. L’acquisition de ces nouveaux équipements, mis en service à l’occasion de cette visite, vise à faciliter davantage l’accès aux soins et à améliorer leur qualité en faveur des patients.

Des centres hospitaliers en construction

Le ministre et la délégation l’accompagnant se sont informés de l’état d’avancement des travaux de réalisation du nouveau Centre hospitalier provincial (CHP) dans la localité d’Ait Youssef Ouaali, pour une enveloppe de 374 MDH. Le nouveau CHP sera doté, à son tour, d’équipements sophistiqués dont un scanner et une IRM. Cette nouvelle structure, qui sera achevée en décembre 2019, s'étend sur une superficie de plus de 54 000 m², dont 34 000 couverts, et sera doté d’une capacité d’accueil de 250 lits, selon des données dévoilées, à cette occasion.

Houcine El Ouardi s’est également rendu sur le chantier de construction du nouvel hôpital de proximité multi-spécialité en cours de réalisation dans la commune d’Imzouren. L'enveloppe budgétaire consacrée à ce centre, qui sera opérationnel vers la fin de cette année, est estimée à 63 MDH. Un espace de santé pour jeunes et un centre sanitaire urbain sont aussi en projet dans la commune.

Dons d'ambulances et de médicaments

El Ouardi a fait état de la remise, dans les prochaines 24 heures, de cinq ambulances et de 20 tonnes de médicaments et d'équipements. Un don qui répond à certaines revendications urgentes en la matière.

Le ministre a également annoncé la remise, en faveur de la province, de 7 autres ambulances au cours du mois prochain de même que l'acquisition d'un scanner au profit de l’hôpital de proximité de Targuist, en assurant que tous les projets en cours de réalisation seront achevés dans les délais.