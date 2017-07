Clap de fin ce week-end des championnats du monde handisport d'athlétisme à Londres.

La Tunisie finit à la 6eme place du classement des médailles, se hissant parmi le gotha mondial de l'athlétisme handisport.

Avec 10 médailles d'or, 6 en argent et 8 en bronze, la Tunisie obtient 24 médailles dont 12 pour les femmes et autant pour les hommes.

L'athlète tunisien Walid Ktila est celui qui a remporté le plus de médailles à titre individuel lors de ces championnats du monde: 4 médailles sur 100, 200,400 et 800 mètres, toutes en or. Seuls le canadien Brent Lakatos et l'américaine Tatyana Mcfadden font aussi bien.

Autre Tunisien multi-médaillé, l'athlète Yassine Gharbi rafle lui aussi 4 médailles mais dans la catégorie T54. Après 2 médailles d'or aux 200 et 400 mètres, il se contentera de l'argent sur 1500 et du bronze du 800 mètres.

Côté féminin, Raoua Tlili a récolté deux médailles d'or, l'une en lancer de poids, l'autre en lancer de disque.

Idem pour Maroua Ibrahmi qui a récolté une médaille d'or et une d'argent respectivement en lancer de poids (catégorie F32) et en lancer de massue (l'équivalent du lancer de marteau), et pour Hania Aidi qui a obtenu deux médailles en argent au javelot et au lancer de poids.

Samar Ben Koelleb obtient pour sa part deux médailles de bronze au lancer de disque et au lancer de poids dans la catégorie F41 tout comme Abbes Saidi au 1500 mètres et au 800 mètre dans la catégorie T38.

Une autre femme en or, Rima Abdelli qui glane la médaille en lancer de poids dans la catégorie F40 laissant exprimer sa joie d'une façon émouvante.

Sur 1500 mètres dans la catégorie T13, la Tunisie a réussi à placer 2 des trois médaillées: Soumaya Boussaïd en argent et Najah Chouaya en bronze.

Sur 5000 mètres, Bilel Aloui obtient quant à lui la médaille d'argent. En lancer de poids dans la catégorie F40, Raja Jebali obtient la médaille de bronze tout comme Mohamed Krid en lancer de disque.

Une belle moisson qui laisse présager un avenir radieux pour l'athlétisme handisport tunisien.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.