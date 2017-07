Tizi-Ouzou: plus de 30 départs de feux dimanche

Trente-quatre départs de feu, dont 9 importants, ont été enregistrés dans la wilaya de Tizi-Ouzou, qui a reçu des renforts d'Alger et de Boumerdès pour les maîtriser, a appris l'APS lundi de la Protection civile.

Ces incendies se sont déclarés dans plusieurs localités du sud-est et du sud-ouest de la wilaya, à savoir : Abu Youcef, Ait Khellili, Mekla, Bouzguene, Azazga, Ait Yahia, Ifigha, Makouda, Ain Zaouia et Ait Agouacha, a-t-on indiqué de même source.

La mobilisation de tous les moyens de la protection civile, qui a reçu en fin de journée des renforts d'Alger et de Boumerdès, et des services des Forêts, de l'armée nationale populaire (ANP), de l'Algérienne des eaux, de APC et des citoyens, a permis de maîtriser 24 incendies, dont 8 parmi les 9 plus importants, a-t-on précisé.

"Les opérations d'extinctions des feux se déroulent dans des conditions difficiles marquées par des vents forts et des températures très élevées", a souligné la Protection civile.

Cette dernière a invité les citoyens, particulièrement les riverains des massifs forestiers et des champs d'oliviers, à "éviter toute forme d’incinération, travaux de nettoiement et d'enlèvement de tout combustible tout autour des maisons et à être vigilant en signalant tout départ de feu".

Ces déclarations de feux viennent s'ajouter aux incendies qui ont touché la wilaya de Tizi Ouzou la semaine dernière. 112 foyers d'incendie ont ravagé une superficie de 2.377 ha de couvert végétal, dont 1.083 ha d'arbres fruitiers, 642 ha de broussailles, 418 ha de maquis et 234 ha de forêts. Suite à une décision du chef de l'État, les victimes dont les biens ont été touchés par les feux de forêts seront indemnisées.

