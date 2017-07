Les femmes de la BBC veulent toutes passer à l'antenne pour réclamer l'égalité salariale

INÉGALITÉS - C'est une polémique dont la BBC se serait bien passée. Le 19 juillet, la chaîne publique anglaise a dû publier la liste de ses salaires les plus élevés, une décision imposée par le gouvernement britannique pour des raisons de transparence.

Et en rendant publiques des rémunérations souvent mirobolantes, la BBC a surtout mis en lumière un écart salarial conséquent entre hommes et femmes.

Ainsi, les sept plus grosses payes sont versées à des hommes. En tête de liste, culmine celle de Chris Evans qui anime la matinale de Radio 2 et qui a également présenté l'émission télévisée automobile de la BBC "Top Gear", aux côtés de Matt Leblanc. Et ce pour une rémunération d'environ 2,5 millions de livres par an.



Chris Evans gagne entre environ 2,5 millions de livres par an ce qui en fait l'animateur le mieux rémunéré de la BBC. REUTERS/Dylan Martinez

Une discrimination qui n'a pas manqué de faire réagir. Quarante-deux femmes travaillant à la BBC se sont d'ailleurs réunies pour envoyer une lettre à Tony Hall, le directeur général du média britannique. Une lettre que vous pouvez retrouver sur le site internet du New York Times. La missive exige "des actions immédiates pour résoudre l'écart des salaires hommes-femmes".

Pour tenter de calmer les critiques, Tony Hall, le directeur général a rappelé la volonté de la BBC de résoudre l'écart entre les salaires d'ici à 2020. Une promesse qui laisse dubitatives les quarante-deux femmes ayant signé la lettre de protestation dans laquelle on peut lire:

"Vous dites que vous allez résoudre l'écart des salaires hommes - femmes d'ici 2020 mais la BBC connaît une disparité dans les salaires depuis des années. Nous tenons toutes à passer à l'antenne pour vous demander d'agir immédiatement."

Le document, chapeauté par l'animatrice Sarah Montague et la journaliste Emily Maitlis, poursuit:

"Les détails sur les payes révélées par le rapport annuel montrent ce que nous sommes beaucoup à avoir suspecté depuis longtemps... les femmes à la BBC sont moins payées que les hommes pour un travail égal. En comparaison avec beaucoup d'hommes et de femmes nous sommes très chanceuses. Mais nous sommes dans une ère d'égalité et la BBC est une organisation qui se targue d'avoir cette valeur-là."

Et Sarah Montague est particulièrement concernée par le sujet. Elle co-anime avec John Humphrys une émission de radio de la BBC. Or John Humphrys est payé, selon un article du Guardian, environ 600.000£ quand sa collègue ne touche qu'environ 200.000£.