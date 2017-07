Le compte officiel d'Albert Einstein renvoie Ivanka Trump dans ses cordes

ÉTATS-UNIS - #FakeQuotes. Depuis plusieurs heures, un tweet d'Ivanka Trump datant de 2013 refait surface. À l'époque, elle citait les propos du physicien Albert Einstein tout en faisant étrangement écho à l'obsession des "Fake News" et "Alternative Fact" qui anime désormais la Maison-Blanche.

Problème? Les mots, cités par la fille de Donald Trump, "si les faits ne corres­pondent pas à la théo­rie, change les faits", ne sont pas sortis de la bouche d'Albert Einstein. Et évidemment, les internautes n'ont pas manqué l'occasion de se moquer de l'erreur de la jeune femme.

Ci-dessous, le tweet d'Ivanka Trump, datant de 2013...

"If the facts don't fit the theory, change the facts." - Albert Einstein #quote #sunday — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 23, 2013

... et les moqueries des internautes

"Seriously, I didn't say half the stuff they quote me for on the Internet." - Thomas Jefferson — Ryan Graff (@GrombarSmash) July 23, 2017

"Sérieusement, je n'ai pas dit la moitié des choses qu'on me prête sur internet" Thomas Jefferson

"I think American presidents should be impeached for colluding with Russia." Albert Einstein.



(Just as true as Ivanka's quote.) — Dave Hogg 📎 (@Stareagle) July 23, 2017

"Je pense que les prési­dents améri­cains devraient être mis en procé­dure d'empeach­ment pour s'être asso­ciés avec la Russie." Albert Einstein

"I never said that shit." Albert Einstein — Kady (@Kadyb_) July 23, 2017

"Je n'ai jamais dit cette connerie." Albert Einstein.

"Getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me." - Napolean — DanaLibrariana (@DanaVLema) July 23, 2017

Même le compte officiel du célèbre physicien a confirmé la boulette d'Ivanka Trump. "Nous pouvons confirmer qu'Albert Einstein n'a jamais dit cela", ont expliqué les spécialistes derrière ce compte. Sans oublier de troller, gentiment, la fille du président américain, en lui conseillant un "bon achat" au passage: "The Ultimate Quotable Einstein."

We can confirm that Albert Einstein never said this quote. Here's a worthy purchase via @PrincetonUPress: https://t.co/FdGWkO1qpz https://t.co/eWTUhskgvR — Albert Einstein (@AlbertEinstein) July 24, 2017

