La chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani chantera au Monastère Royal de Brou le 29 juillet prochain

La chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani sera à l'affiche le 29 juillet prochain du festival "À la folie...pas du tout!" organisé au Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse.

Elle y interprétera son dernier album Barbara-Fairouz, hommage croisé à ces deux grandes dames d'Orient et d'Occident.

Formée au Malouf et aux genres semi classiques, Dorsaf Hamdani n'est pas seulement chanteuse puisqu'elle est également musicologue. Après avoir chanté à l'Opéra du Caire, elle collabore avec les plus grands artistes de la musique arabe comme Salah Ghoubachi ou Selim Sahab.

Pour cette 7eme édition, le festival "À la folie... pas du tout!" promet une offre plurielle. Après l'ouverture du Festival par le Jazzman Manu Katché et la performance de Dorsaf Hamdani le 29 juillet prochain, celui-ci se poursuivra avec des concerts du Quatuor Varèse-French Connection, de Theo Lawrence and The Hearts, de Loïs Le Van Quartet, de Marta Ren & the Groovelvets, et de Fishback.

Les spectacles se déroulent tous les samedi jusqu'au 2 septembre.

