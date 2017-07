FAMILLE ROYAL - Elles sont rares. Deux nouvelles photos de Lady Diana et de ses fils ont été partagées sur Twitter, ce lundi 24 juillet, par la famille royale britannique.

Sur la première, on découvre l'ex-femme du prince Charles, sur un bateau, en train de jouer avec le prince Harry. Sur le deuxième cliché, les deux frères sont seuls, déguisés en policier.

The Duke and Prince Harry are pleased to share two more family photographs from the late Diana, Princess of Wales' personal photo album. pic.twitter.com/sup8MGbNfD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 juillet 2017

"Le duc et Prince Harry sont heureux de partager avec vous deux photos des dernières années de Diana, provenant de l'album personnel de la princesse de Galles"

Ces photos seront présentées ce lundi 24 juillet dans un nouveau documentaire consacré à Lady Di, "Diana, notre mère: sa vie, son héritage", diffusée sur la chaîne britannique ITV à 21h, heure anglaise. Le duc de Cambridge et le Prince Harry rendront hommage à leur maman. Elton John, sera également présent pour évoquer l'implication de Lady Di dans la lutte contre les discriminations liées au VIH.

Princes William and Harry talk openly about their mother for the first time. #DianaOurMother: Her Life and Legacy. Tonight 9pm @ITV pic.twitter.com/lEwdhFVFsi — ITV (@ITV) 24 juillet 2017

Dimanche 23 juillet, Kensington Palace avait déjà partagé trois photos personnelles de Diana et ses fils.

The Duke and Prince Harry are pleased to share 3 photographs from the personal photo album of the late Diana, Princess of Wales. pic.twitter.com/mUhzQB08TV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 juillet 2017

L'année 2017 marque les 20 ans de la mort de la princesse Diana. Elle s'est éteinte à Paris, le 31 août 1997.