On peut résolument l’appeler le tube de l’année, un tube qui a fait le tour du monde entier et qui a même boosté le tourisme à Porto Rico.

Une influence pour le moins étonnante qui "s’étend au delà de l’industrie musicale", selon le magazine américain Billboard. Le pouvoir de Despacito, est allé jusqu’à faire "augmenter le tourisme portoricain de 45%"!

Il a été repris des dizaines et des dizaines de fois, en plusieurs langues et par plusieurs instruments.

Au festival de Nabeul 2017, arrive enfin la version tunisienne, chantée par...Manel Amara (Vidéo ci-dessus).

Si on n’arrive pas très bien à décortiquer les paroles à cause de la qualité de la vidéo, on peut très bien capter quelques mots en dialecte tunisien.

Voici en bonus une vidéo qui reprend 16 versions, en 16 langues différentes de Despacito.

