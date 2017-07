Quand France Inter fait découvrir les délices de la cuisine tunisienne à travers ses Chefs (VIDÉO)

Dans le cadre de sa rubrique "Les cuisines du soleil", la radio française France Inter s'est intéressée à la cuisine tunisienne qu'elle représente ainsi: "Du marché aux poissons de la Goulette à Tunis aux champs de piments à Nabeul, portrait d’une cuisine au carrefour de la Méditerranée, d’Afrique et de l’Orient".

Pour illustrer la richesse gastronomique de la Tunisie, France Inter a invité Nordine Labiadh pour présenter son livre "Paris-Tunis : la cuisine de Nordine Labiadh : recettes à mi-chemin entre la France et la Tunisie". Natif de Zarzis, Nordine, parti rejoindre son père en France en 1999, est devenu Chef cuisinier au restaurant "A mi-chemin" à Paris, lancée par sa femme Virginie.

France Inter présente le restaurant de Nordine et Virginie en ces termes: "Si vous n'avez pas peur des mélanges de saveur des origines tunisiennes de Nordine et bretonne de Virginie, des rencontres, des belles personnes ; si vous avez le goût de l’ailleurs, l’envie de faire voyager vos papilles entre Paris et Tunis, de tremper vos lèvres dans des vins naturels; si vous avez envie d’égalité, de mixité, de générosité; si vous voulez tenter les recettes du chef avec son livre Paris-Tunis; si vous êtes prêts pour cette expérience alors vous repartirez conquis sur votre chemin et emplis de nouveaux amis",

Autre découverte de France Inter, celle de la cuisine de Jacqueline Bismuth à travers le livre "Tunisie gourmande : le carnet de cuisine de Jacqueline Bismuth de Jacqueline Bismuth".

Cette Tunisienne de la Goulette, passionnée de cuisine, "a fait de la cuisine l'art d'aimer et du couscous un vecteur de passion. Manger, chez elle, relève de l'initiation. Quand surgit sur la table son couscous, plus rien ne compte que les saveurs inédites de son torchis de navets à la bigarade et de sa makbouba de feu et de sang. Par Jacqueline, la cuisine juive tunisienne existe, et pour longtemps", affirme la radio.

