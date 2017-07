"Tunisia Backpackers", la nouvelle plateforme des amateurs de découvertes en Tunisie

C'est en Tunisie? Qui n'a jamais posé cette question en voyant des photos de collines de la Kroumirie, des dunes du Grand Erg oriental ou des plages paradisiaques de Jin Island. Ces paysages de la Tunisie à couper le souffle qui témoignent d'une grande richesse et diversité naturelle sont malheureusement peu connus par les Tunisiens. Une raison qui a poussé, dans un premier temps, le jeune globe-trotter Achref Aouadi à lancer une plateforme afin de faire découvrir ces lieux cachés de la Tunisie au grand public.

Baptisés "Tunisia Backpackers", cette plateforme est le premier site communautaire qui met en relation des Tunisiens passionnés de voyages et d'aventures. "Qu'ils soient en Tunisie ou à l'étranger, cette plateforme leur permet de communiquer, de partager leurs expériences et de livrer leurs conseils" lance Achref. Il voulait faire de "Tunisia Backpackers" le guide des voyageurs tunisiens désireux de découvrir de nouveaux lieux en Tunisie ou ailleurs, et ce à petit budget.

Ce projet qui lui tient à cœur depuis longtemps est dédié aux amoureux de la randonnée et de la nature. Des circuits et des bons plans seront inspirés à travers les recommandations et les expériences apportés par les utilisateurs de la plateforme. "Nous voulons préserver la nature et montrer comment c'est possible de voyager à moindre coût sans avoir recours au "begpacking", ajoute-t-il.

Cette plateforme sera meublé par le contenu partagé par ses utilisateurs. "Tout voyageur peut raconter son dernier voyage, partager son expérience, donner ses conseils à travers des articles, des photos et des vidéos" réplique-t-il.

Grâce "Tunisia Backpackers", les voyageurs tunisiens ne sont plus tout à fait solitaires. Ils formeront une communauté connectée. Ils s'entraident pour assurer et sécuriser leurs déplacements. "Faire connaître la beauté cachée de la Tunisie tout en dynamisant la micro-économie, le tourisme vert et alternatif et avec une sensibilisation continue au tourisme “responsable" est notre devoir," a souligné Achref.

