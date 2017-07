Championnats d'Afrique de wushu: l'Algérie prend la 2ème place avec 9 médailles d'or

La sélection algérienne de wushu a validé son ticket pour les championnats du monde, prévus en septembre prochain en Russie, grâce à sa 2e place aux 6es championnats d'Afrique (Sanda et Taolu) qui ont pris fin dimanche au Bénin en présence de 15 pays, a-t-on appris du directeur des équipes nationales de la Fédération algérienne des arts martiaux, Youcef Hakani.

Les Algériens ont récolté la bagatelle de 17 médailles : 9 en or (4 au Sanda et 5 au Taolu), 6 en argent (2-4) et 2 en bronze (1-1), derrière l'Egypte, championne d'Afrique dans les deux spécialités et devant le Sénégal (3e au Sanda) et la Côte d'Ivoire (3e au Taolu).

L'or algérien du Sanda a été remporté par Abdelkrim Benghanem (-56 kg), Abdelhadi Bouabid (-70 kg), Abdelkrim Momo (-80 kg) et Yasmina Saïdi (-52 kg), tandis que le vermeil au Taolu a été enlevé dans les techniques du Nanquan, Nandao et Nangun, mais aussi par Ahmed Bouhamidene en Nanquan et Dadao.

Grâce à ces résultats, l'Algérie a conservé sa 2e place remportée lors de l'édition 2016 des championnats d'Afrique.

La compétition a enregistré la participation des pays suivants: Bénin (organisateur), Algérie, Congo, Mauritanie, Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Maroc, Mali, Sénégal, Egypte, Rwanda, Togo, Burkina Faso et Niger.

