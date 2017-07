Douze casemates pour terroristes, huit bombes de confection artisanale et des appareils d’émission et de réception ont été découverts et détruits dimanche par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans les wilayas de Tipaza, Chlef et Jijel, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’opérations de recherche et de ratissage, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 23 juillet 2017 à Tipaza, Chlef/1ère RM et Jijel/5ème RM, douze (12) casemates pour terroristes, huit (08) bombes de confection artisanale, des appareils d’émission et de réception, des téléphones portables et divers objets", note la même source.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.