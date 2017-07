Rituel beauté pour dorloter et bien hydrater notre peau l'été

Profitons des beaux jours pour prendre soin de notre peau et la détoxifier parce que l'été il faut particulièrement s'hydrater et prendre soin de notre épiderme.

On se protège des méfaits du soleil

Qui dit été, dit protection solaire!

Eh oui, car pour préserver notre teint de futures taches ou de petits vaisseaux apparents, il est impératif de protéger notre peau des agressions des UV. Pour cela, on ne lésine pas sur les indices, on grimpe directement sur des FPS 30 ou 50 et on respecte les règles de base en évitant de s'exposer aux heures chaudes (entre 12h et 16h)! Petite nouveauté sur la réglementation cette année, les laboratoires indiquent un logo UVA sur leur emballage afin de mentionner que le produit protège la peau contre ce type d'UV. On rappelle que les UVA sont responsables du vieillissement cutané prématuré et des allergies solaires. Et pour celles qui veulent dorer en sécurité, on pense aux autobronzants avec leurs nouvelles formules si agréables à utiliser.

On hydrate le jour

Les radicaux libres, des molécules instables qui accélèrent le vieillissement de notre minois en oxydant nos cellules. Le remède? Les antioxydants. Ces derniers agissent comme de petits boucliers et protègent nos cellules des dommages causés par les éléments extérieurs. Les plus connus sont les caroténoïdes, dont le bêta-carotène, les vitamines C et E, le coenzyme Q10 (ou ubiquinone) et les polyphénols (flavonoïdes, tanins, anthocyanes). Alors pour aider notre peau à résister, on regarde bien l'emballage de nos petits pots et on adopte ceux qui contiennent les sauveurs de notre peau!

On se démaquille consciencieusement tous les soirs

La raison?

Ainsi débarrassées des particules de pollutions qui les étouffent, les cellules de notre épiderme pourront se renouveler pendant notre sommeil. Autre problème, les peaux agressées par un environnement pollué se sensibilisent, c'est pour cela qu'il est préférable d'opter pour des textures onctueuses (lait, crème) que l'on masse avec la pulpe des doigts et que l'on élimine délicatement avec un coton doux. Ou alors, on peut suivre la gestuelle détox de Clarins qui consiste à déposer quelques noisettes de produit sur le front, les joues et le cou, de poser ses mains à plat et d'effectuer des aspirations rapides pour décoller les impuretés sans traumatiser les tissus. On rince et la peau est lumineuse!

La nuit, on répare!

La nuit, le renouvellement cellulaire est optimal d'où l'intérêt d'utiliser des soins nocturnes qui vont réparer les dommages cutanés causés dans la journée. Autre intérêt à utiliser des soins de nuit, c'est que durant notre sommeil la peau n'est pas agressée par la pollution. Par conséquent elle profite pleinement de tous les actifs contenus dans nos soins!

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.