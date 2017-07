Deux joueurs salvadoriens suspendus pour avoir mordu des adversaires

FOOTBALL - Les Salvadoriens Henry Romero et Darwin Ceren ont écopé, samedi, respectivement d'une suspension de six et de trois matchs en sélection pour avoir mordu des joueurs américains, lors du quart de finale de la Gold Cup mercredi.

La Confédération du football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) a indiqué, dans un communiqué, qu'elle sanctionnait les deux joueurs "pour conduite antisportive", sans avancer davantage de détails.

A l'issue de la rencontre gagnée 2 à 0 par les Etats-Unis, l'attaquant américain Jozy Altidore s'était plaint du comportement de certains joueurs salvadoriens. Il avait notamment accusé Romero de l'avoir mordu et pincé au niveau des pectoraux, accusation confirmée par les images TV.

"Cela ne m'était jamais arrivé avant, mais avec la Concacaf, rien ne m'étonne plus, il faut garder son calme", avait commenté l'attaquant de Toronto.